Экс-мэр Астрахани Олег Полумордвинов обжаловал приговор по делу о мошенничестве

В Астраханский областной суд поступили апелляционные жалобы на приговор бывшему главе Астрахани Олегу Полумордвинову, осужденному на четыре года шесть месяцев за попытку мошенничества. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Жалобы подали сам Полумордвинов, бывший директор ООО «Айтиком» Виктор Федоров и их защитники. Дело касается покушения на мошенничество в особо крупном размере по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ.

Следствие утверждает, что Полумордвинов пытался совершить мошенничество в рамках контракта на сумму более 200 млн руб. Фигуранты требовали от предпринимателя 27,5 млн руб. за якобы содействие в получении авансового платежа. В суде Полумордвинов вину не признал.

Кировский суд Астрахани приговорил его к четырем годам шести месяцам колонии общего режима и штрафу в 1 млн руб. Виктор Федоров получил три года колонии и штраф в 500 тыс. руб.

Олег Полумордвинов занимал пост главы города с апреля 2022 года, но был вынужден уйти в отставку 14 июня 2024 года после соответствующего решения городской думы.

Никита Маркелов