Под Пензой нашли подрядчика на ремонт водопровода за 3,5 млн рублей

В Нижнеломовском районе Пензенской области специалисты подвергнут капремонту водопровод между селами Большая Андреевка и Малая Андреевка. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Победившему в конкурсе подрядчику предстоит выполнить капремонт за 3,5 млн руб. до 30 мая будущего года. Заказчик работ — МКУ «Управление по осуществлению закупок Нижнеломовского района Пензенской области».

От подрядчика потребуется предоставление всех необходимых материалов, которые соответствуют требованиям законодательства и смете. Он будет нести ответственность за сохранность материалов и их качество до того времени, как завершатся работы.

Павел Фролов