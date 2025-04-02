В Волжском отменили аукцион за 25 млн на благоустройство сквера у Техномаркета

Конкурс на благоустройство сквера по ул. Мира у магазина «Техномаркет» в Волжском Волгоградской области отменен. Информацию об этом разместил заказчик - МАУ «Современные городские технологии» (СГТ) на сайте «Госзакупки».

Начальная максимальная цена аукциона составляла 24,9 млн руб. СГТ намеривалось заключить договор с единственным поставщиком ООО «СК „Севан“», но 1 апреля закупка была отменена в связи с необходимостью внесения изменений в документацию. Подробности заказчик не уточняет.

Согласно техническому заданию, на территории должны провести демонтажные работы, затем провести поливочный водопровод, кабельные линии для уличного освещения и видеонаблюдения. Также требуется уложить тротуарную плитку и установить малые архитектурные формы: бум-бревна, бум-грибки, бум-малый круг, 12 качалок на пружинах «Балансир», арочный фонтан, двухуровневый каменный питьевой фонтан, вазоны-урны для мусора в количестве 15 штук, три перголы «Пальма», две скамьи «Дуга радиусная» и скульптурную группу «Три поросенка». В изначальном проекте контракта было указано, что работы нужно было завершить до 30 сентября этого года.

ООО «СК „Севан“» зарегистрировано в Волгограде в марте 2024 года. Строительной компанией руководит Зограб Мелконян. По данным Rusprofile, основная специализация юрлица - строительство дорог и автомагистралей. По итогам прошлого года выручка фирмы составила 0 рублей, а прибыль 298 тыс. руб. по отрицательной шкале.

Нина Шевченко