Завотделением социального центра Кузнецка обманула посетителя и попала под суд

В Кузнецке бывшая заведующая отделением центра социального обслуживания населения осуждена за мошенничество и растрату, сообщили в прокуратуре города. Лариса Дунаева признана виновной в растрате (ч.1 ст. 160 УК РФ) и мошенничестве (ч.1 ст. 159 УК РФ).

В январе 2024 года Дунаева получила от жителя Кузнецка 10 тыс. руб. для покупки санитарных приспособлений для пожилого родственника, но потратила деньги на свои нужды. В феврале того же года она убедила мужчину заплатить еще 10 тыс. руб. за регистрацию родственника, хотя услуга была бесплатной.

Дунаева признала вину и возместила ущерб потерпевшему. Суд назначил ей штраф в размере 60 тыс. руб. Приговор вступил в силу.

Никита Маркелов