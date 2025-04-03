Geely были

Несмотря на падение продаж в РФ и в Пермском крае в частности, пермские дилеры продолжают расширятся. Автохолдинг «Автопрестиж», основанный в Перми, стал владельцем волгоградского дилера Geely, Belgee и Knewstar и салона, в котором они продаются. До этого компания продавала в Волгограде только подержанные машины. Дилерство китайских брендов группа купила у местной автомобильной сети «Волга-Раст». В «Автопрестиже» сделку не комментируют, но на сайте холдинга уже указаны дилерство этих марок и адрес салона в Волгограде. Эксперты поддерживают расширение бизнеса «Автопрестижа» в Волгограде и считают, что покупка дилера новых авто даст синергетический эффект развитию компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пермский автохолдинг приобрел салон в Волгограде

Фото: Яндекс.Карты, Коммерсантъ Пермский автохолдинг приобрел салон в Волгограде

Фото: Яндекс.Карты, Коммерсантъ

Пермская компания «Автопрестиж» получила контроль над волгоградским дилером автомобилей Geely. Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», в марте учредителем и директором волгоградского ООО «А-Моторс» стал Руслан Такаев, связанный со структурами владельца «Автопрестижа» Евгения Ляндаева и, по данным «Ъ-Прикамье», работающий в этом холдинге заведующим административно-хозяйственной частью. ООО «А-Моторс» управляет салоном на ул. Землячки, 82г, ранее принадлежавшим местному дилеру «Волга-Раст». До сделки учредителем «А-Моторс» был Игорь Капитанов, владелец сети автосалонов «Волга-Раст». Волгоградский автодилер продавал в этом центре китайские машины Geely, Belgee и Knewstar. Как рассказывает источник в автобизнесе, «Автопрестиж» продолжил продавать перечисленные марки авто в салоне на ул. Землячки, 82г, тоже перешедшем пермскому холдингу. На сайте «Автопрестижа» уже указано, что организация является официальным дилером Geely, Belgee и Knewstar в Волгограде и работает по адресу приобретенного салона. Согласно сайту «Волга-Раст», салон и дилерство вышеуказанных марок все еще числятся за волгоградской компанией. Гендиректор «Автопрестижа» Артем Кононов пока отказался комментировать приобретение волгоградского дилера Geely.

Китайская марка Geely очень известна на российском рынке и является одной из самых покупаемых китайских машин. По объемам регистрации в 2024 году Geely заняла в Прикамье четвертое место: в минувшем году в регионе было поставлено на учет 1883 новых авто бренда, что на 123,4% больше, чем в 2023 году. В целом по итогам минувшего года доля Geely на пермском рынке составила 7,1%, увеличившись за год на 2,5%. Belgee — это белорусско-китайская марка, под которой совместное белорусско-китайское предприятие «Белджи» выпускает машины в Белоруссии. Китайский концерн является официальным дистрибьютором Belgee. Knewstar — это проект Geely, бренд создан в качестве альтернативного варианта для поставок автомобилей на российский рынок.

«Автопрестиж» занимается продажами автомобилей в Перми, Самаре, Ставрополе, Минеральных Водах, Оренбурге, Калуге и Волгограде. В Перми компания продает Geely, Knewstar, GAC, Belgee, Baic, Mitsubishi и Sollers. Недавно автодилер арендовал в Перми бывший салон российской автомобильной группы «Ключавто» на ул. Спешилова, 111/3. Там «Ключавто» продавала подержанные машины и новые китайские авто Jetour. Однако затем компания отказалась от аренды помещений в Камской долине и продала остатки склада б/у машин «Автопрестижу». Также в 2024 году «Автопрестиж» купил в Калуге дилера Lada. До недавнего времени у пермской компании в Волгограде действовал только салон по продаже подержанных машин.

«Волга-Раст» — один из крупных волгоградских автодилеров. Владелец группы Игорь Капитанов основал компанию в 1996 году. Согласно информации в сообществе группы в соцсети «ВКонтакте», «Волга-Раст» является дилером Geely, Belgee, Knewstar, Evolute, УАЗ, а также официальным сервисным партнером Volkswagen, koda, Renault, Honda в Волгограде и области.

Пермские дилеры не раз покупали бизнес конкурентов в других регионах. Крупнейшей в последнее время сделкой была прошлогодняя покупка пермской компанией Verra крупного уфимского дилера — «Альфа-Сервис».

Причем это было приобретение равного себе дилера — годовые обороты участников сделки на то время составляли примерно по 10 млрд руб.



По словам гендиректора компании по продажам автомобилей Verra Анны Бояршиновой, три ключевых составляющих автобизнеса — это продажа новых автомобилей, машин с пробегом и услуги сервиса. Поэтому, если у «Автопрестижа» в Волгограде уже был салон по продаже машин с пробегом, то покупка дилера новых автомобилей выглядит логично и даст синергетический эффект развитию бизнеса, считает эксперт. «Бренды, право на продажу которых „Автопрестиж“ получил с покупкой дилера в Волгограде, входят в топ лидеров рынка. Geely популярен у россиян за счет своего качества, а также того, что китайская компания Geely Holding Group является совладельцем шведского концерна Volvo Cars. Со временем популярность Geely и связанных с ним брендов растет»,— обратила внимание госпожа Бояршинова.

Гендиректор холдинга «Дав-Авто» Дмитрий Башаров поддержал расширение бизнеса «Автопрестижа» в Волгограде, отметив, что компании нужен коллектив в этом городе и время, чтобы контролировать деятельность нового салона. «Пермь — один из ведущих городов в автобизнесе: пермские дилеры отличаются своей экспансией по разным городам России»,— заявил собеседник. Стратегии развития автодилеров зависят от их финансового состояния. Привлечение кредитных средств на такие цели Дмитрий Башаров считает неоправданным в связи с высокими банковскими ставками. «Но если у компании достаточно собственных средств, что, я так понимаю, происходит с „Автопрестижем“, и холдинг может себе позволить приобрести другого дилера, то почему бы и нет?»— рассуждает собеседник. Гендиректор «Дав-авто» также обратил внимание на 50-процентное «проседание» авторынка в последние полгода. Этот сложный период в отрасли закончится, и отложенный спрос поднимет продажи машин, полагает Дмитрий Башаров.

Евгения Ахметова