Чиновникам сказали пилить

Арбитражный суд Астраханской области обязал управление коммунального хозяйства и благоустройства (УКХБ) города принять меры относительно опасных сухостойных деревьев. В августе 2024 года ООО «ПКФ „Надежда“», обслуживающая многоквартирные дома в облцентре, сообщила в УКХБ о необходимости обследования, спила и опиловки деревьев по ряду адресов. Но управление проигнорировало обращение, в связи с чем в сентябре УК подала иск в суд. И в марте 2025 года выиграла спор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэрия Астрахань пыталась избежать обследования и опиловки деревьев

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Мэрия Астрахань пыталась избежать обследования и опиловки деревьев

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Управление коммунального хозяйства и благоустройства (УКХБ) Астрахани обязано заняться сухостойными деревьями в областном центре. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд региона 28 марта по требованию ООО «ПКФ „Надежда“». Причиной иска стало неисполнение УКХБ своих обязательств перед горожанами, указано в акте суда.

ООО «ПКФ „Надежда“» зарегистрировано в Астрахани в июне 2006 года. Юрлицо специализируется на управлении эксплуатацией жилого фонда на договорной основе. По данным Rusprofile, с февраля 2013 года компанией руководит Анна Круглова. Выручка ООО по итогам 2024 года составила 23 млн руб., прибыль — 238 тыс. руб. Под управлением компании находится 40 многоквартирных домов, указано на портале «Мой ЖКХ».

В августе 2024 года УК «Надежда», управляющая домами на улицах 28-й Армии, Татищева, Савушкина и ряде других в Ленинском районе областного центра, сообщила управлению, что вокруг жилых зданий растут сухостойные деревья высотой до 15 м. Представитель компании утверждал, что ветви нависали над тротуарами и парковками, создавая риск обрушения. В связи с этим ООО просило УКХБ произвести обследование и опил деревьев.

В изученной на заседании переписке с УК УКХБ настаивало, что ответственность за деревья лежит на собственниках квартир, так как они растут на придомовой территории.

Однако суд установил: земельные участки под домами не оформлены в кадастре, а значит, формально не принадлежат жильцам. По этой причине прилегающая территория остается в ведении муниципалитета, заключил суд. Судья Татьяна Ковальчук отметила, что по правилам благоустройства работы по санитарной обрезке деревьев на «неразграниченных» землях являются обязанностью городских служб.

УКХБ не смогло подтвердить, что проводило такие мероприятия: в планах МБУ «Зеленый город» (подведомственная управлению организация) адреса истца отсутствовали. В результате спора суд решил, что УКХБ в течение 30 дней после вступления определения в силу обязано обследовать деревья у 14 домов, провести их опиловку, а также возместить управляющей компании 3 тыс. руб. госпошлины. В администрации Астрахани ситуацию своевременно «Ъ — Средняя Волга» не прокомментировали.

УКХБ Астрахани, вероятно, подаст апелляцию, но шансы на успех не высоки, считает юрист «ВМ-Право и Консалтинг» Владимир Абрамов. Эксперт указал на то, что выписки из ЕГРН противоречат словам чиновников о том, что опиловкой деревьев должны заниматься сами жильцы — участки находятся на балансе муниципалитета. Кроме того, господин Абрамов отметил, что аналогичные разбирательства проходили в декабре 2022 года и январе 2023-го, где истцом выступило ООО «Регион». Тогда УКХБ пыталось обжаловать решения, но потерпело неудачу.

Накануне местные СМИ сообщали о падении дерева из-за порыва ветра на ул. Академика Королева в центре города у ТЦ «Адмиралтейский». Ранее, 5 марта, информагентства сообщали об упавшем на такси дереве. Инцидент произошел на ул. Бориса Алексеева.

Нина Шевченко