Росприроднадзор примет меры по факту затопления судна в Волгоградской области

Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора провело выездную проверку по сведениям о затоплении судна в результате расчистки русла р. Медведица близ х. Краснянский Кумылженского района Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что в акватории указанной реки затоплено судно с бортовым номером АЦ00-61. Управление не выявило визуальных признаков загрязнения водного объекта нефтепродуктами и прочими маслосодержащими веществами.

Специалисты регионального ЦЛАТИ взяли пробы природной поверхностной воды. Как только станут известны результаты лабораторных исследований, управление решит вопрос о применении административного воздействия к виновному лицу.

Павел Фролов