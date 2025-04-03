Росприроднадзор примет меры по факту затопления судна в Волгоградской области
Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора провело выездную проверку по сведениям о затоплении судна в результате расчистки русла р. Медведица близ х. Краснянский Кумылженского района Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что в акватории указанной реки затоплено судно с бортовым номером АЦ00-61. Управление не выявило визуальных признаков загрязнения водного объекта нефтепродуктами и прочими маслосодержащими веществами.
Специалисты регионального ЦЛАТИ взяли пробы природной поверхностной воды. Как только станут известны результаты лабораторных исследований, управление решит вопрос о применении административного воздействия к виновному лицу.