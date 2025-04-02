Глава Саратова уволил трех главных инженеров по благоустройству

Глава Саратова Михаил Исаев уволил трех главных инженеров городских служб по благоустройству. Причиной стала неудовлетворительная подготовка техники к уборке областного центра в весенний период.

В своем Телеграм-канале господин Исаев отметил, что речь идет о главных инженерах из Кировского, Фрунзенского и Волжского районов. Также глава Саратова объявил выговоры профильным заместителям семи районов города. Он раскритиковал их за недостаточную организацию работ по текущему ремонту.

«Необходимо, чтобы люди, отвечающие за уборку и благоустройство города, соответствовали занимаемым должностям»,— подчеркнул Михаил Исаев. Он назвал недопустимым, когда такие посты занимают сотрудники без должной ответственности.

Павел Фролов