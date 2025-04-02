Глава Саратова предложил создать при мэрии совет многодетных семей

Глава Саратова Михаил Исаев в ходе встречи с проживающими в поселке Воробьевка гражданами предложил создать при администрации города совет многодетных семей. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

По словам господина Исаева, в указанном поселке многодетным семьям в свое время предоставляли земельные участки, не обеспеченные коммуникациями, дорогами. В Воробьевку не ходил транспорт. Поддержка председателя Госдумы Вячеслава Володина, как подчеркнул глава Саратова, позволила найти финансирование на создание необходимой инфраструктуры.

Михаил Исаев отметил важность поддержки более 9 тыс. многодетных семей, проживающих в областном центре. Он добавил, что районные администрации займутся определением представителей в совет многодетных семей.

Павел Фролов