В Саратове к осени 2026 года еще 105 дорог оснастят умными светофорами

В Саратове ищут подрядчика, который оборудует городскую дорожную сеть интеллектуальной транспортной системой (ИТС). Тендер на ЕИС «Закупки» разместил подведомственный областному минтрансу «Региональный Навигационно-Информационный Центр».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Схема «умного» движения на Антонова и Строителей

Фото: ЕИС «Закупки», Коммерсантъ Схема «умного» движения на Антонова и Строителей

Фото: ЕИС «Закупки», Коммерсантъ

ИТС предназначена для автоматизации управления дорожным движением, учета интенсивности движения, контроля загруженности дорог и повышения эффективности управления транспортными потоками, гласит конкурсная документация.

ИТС состоит из «умных» светофоров, камер и центра обработки информации. В Саратове систему внедряют с 2019 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Общая стоимость проекта составляет 674,2 млн рублей. Система предназначена для мониторинга дорожного движения, контроля с использованием ГЛОНАСС, управления светофорами и оперативного регулирования транспортных потоков. Она также фиксирует нарушения правил дорожного движения и передает информацию участникам движения, а также ответственным и экстренным службам.

Основными пользователями ИТС являются исполнительная власть, Госавтоинспекция, МЧС, предприятия, перевозчики, дорожно-коммунальные службы и участники дорожного движения. За 2022–2023 годы было проведено более ста тестовых включений светофоров, что позволило оптимизировать режимы работы на 20 перекрестках и увеличить их пропускную способность на 7–9%.

Работы разделены на шесть этапов, по итогам которых ИТС покроет 105 участков саратовских дорог. В течение лета умные светофоры должны появиться на проспекте Строителей, д. 30 — д. 34Б; ул. Антонова, д. 3 — д. 5; ул. Танкистов — Высокий проезд. Последний этап завершится 15 октября 2026 года.

Заявки от участников торгов принимаются до 14 апреля, победителя конкурсная комиссия определит 16 числа. Начальная максимальная цена контракта — почти 259 млн руб.

Никита Маркелов