В Астрахани начался суд о нападении на тренера Ленинградца Вадима Евсеева

В Кировском суде Астрахани началось рассмотрение дела о нападении на главного тренера ФК «Ленинградец» Вадима Евсеева, шестикратного чемпиона России по футболу. На скамье подсудимых один человек, который не признает вину, второй обвиняемый находится в зоне специальной военной операции, передает ТАСС.

Инцидент произошел 17 ноября 2024 года: на троих представителей клуба напали двое с ножом и перцовым баллончиком. Тренер Александр Шмарко получил порез щеки, а Вадиму Евсееву в лицо брызнули перцовым газом. Нападавшие были задержаны, возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Подсудимый заявил, что не имел хулиганских намерений и использовал баллончик для самообороны. Представитель гособвинения сообщил, что подсудимый вместе с другим местным жителем, действуя по предварительному сговору, попросил у потерпевших сигареты. После отказа начался конфликт: один из нападавших распылил перцовый баллончик, а второй ударил ножом и угрожал убийством.

Суд назначил следующее заседание на 10 апреля. Вадиму Евсееву в течение карьеры удалось стать четырехкратным чемпионом России в составе «Спартака» и двукратным — в составе «Локомотива». С сентября 2024 года он возглавляет ФК «Ленинградец», выступающий во Второй лиге.

Никита Маркелов