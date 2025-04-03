В Пензе допросили полицейского по делу экс-министра Алексея Меркушкина

В Первомайском районном суде Пензы допросили бывшего сотрудника МВД по делу бывшего министра целевых программ Мордовии Алексея Меркушкина - сына экс-главы Мордовии и экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Ему инкриминируют мошенничество при продаже «Мордовпромстройбанком» «Мордовэкспоцентра» властям республики (ч.4 ст. 159 УК РФ), организацию злоупотребления должностными полномочиями (ч.3 ст. 33, ч.3 ст. 285 УК РФ), а также дачу особо-крупной взятки. (ч.5 ст. 291 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Федотов, Коммерсантъ Фото: Сергей Федотов, Коммерсантъ

Помимо господина Меркушкина в деле фигурирует обвиняемый в злоупотреблении полномочиями (ч.2 ст. 201 УК РФ) бывший генеральный директор ООО «Корпорация развития РМ» Михаил Амутнов; экс-зампред правительства Мордовии Владимир Мазов (злоупотребление полномочиями, дача взятки, мошенничество),а также экс-председатель Нацбанка Мордовии Александра Теренькина.

Следствие считает, что в 2015 году Меркушкин-младший передал 7 млн руб. господину Теренькину за отзыв предписания по итогам инспекционной проверки банка. Взятку замаскировали под покупку-продажу акций оператора кондитерской фабрики ОАО «Ламзурь». Согласно версии следствия, ущерб региональному бюджету составил около 216 млн руб.

В этот раз задавали вопросы бывшему сотруднику МВД, который принимал участие в расследовании Эльдару Исхакову. Свидетеля спрашивали о причинах задержания Меркушкина и других подозреваемых, их взаимодействии внутри группы, следственных действиях, поведении задержанных, оценке нанесенного ущерба и составленных на прежних этапах расследовании бумагах.

Бывшего министра целевых программ Мордовии Алексея Меркушкина - сына экс-главы Мордовии и экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина задержали в мае 2021 года, с тех пор он находится под арестом. Ленинский суд Саранска не начал рассматривать дело, так как один из фигурантов оказался родственником судьи. Верховный суд республики не стал определять территориальную подсудность по той же причине.

В итоге Первый кассационный суд общей юрисдикции направил дело в Пензу. Рассмотрение началось минувшим летом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший министр целевых программ Мордовии Алексей Меркушкин в Первомайском райсуде Пензы

Фото: Сергей Федотов, Коммерсантъ Бывший министр целевых программ Мордовии Алексей Меркушкин в Первомайском райсуде Пензы

Фото: Сергей Федотов, Коммерсантъ

Сергей Федотов