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В Саратове сменились главы Ленинского и Октябрьского районов

В Саратове главные администраторы двух районных округов поменяются местами, сообщили в мэрии города.

Игорь Молчанов, возглавляющий администрацию Октябрьского района, перейдет на пост главы Ленинского района с 4 апреля. Его последний рабочий день в текущей должности будет сегодня.

Дмитрий Чубуков, руководитель Ленинского района, займет место Игоря Молчанова и станет главой Октябрьского района. Также его последний день на предыдущем посту приходится на сегодняшний день.

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Дмитрий Чубуков возглавил администрацию Ленинского района в августе 2022 года, а Игорь Молчанов начал руководить Октябрьским районом с ноября 2017 года.

Никита Маркелов