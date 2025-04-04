Следствие выясняет, почему пострадали рабочие на предприятии под Саратовом

Следственный отдел по городу Балаково Саратовской области приступил к процессуальной проверке в связи с травмированием работников предприятия в Балаковском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно предварительным сведениям, сотрудники организации получили травмы накануне, в четверг, при производстве работ в результате выброса химического вещества. Пострадавшим потребовалась помощь медиков.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Как только проверка завершится, они примут соответствующее процессуальное решение.

Павел Фролов