Пензенская область закупит 60 автобусов Минского автозавода в 2025 году

Пензенская область планирует приобрести 60 автобусов Минского автозавода в 2025 году через лизинг, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Олег Мельниченко и посол России в Белоруссии Борис Грызлов обсудили результаты торгово-экономического сотрудничества между Пензенской областью и Минском. В ходе визита пензенской делегации в Белоруссию стороны рассмотрели перспективы дальнейшего взаимодействия.

Предприятие «Мостовик» из Пензенской области, работающее над восстановлением дорог в ДНР, уже приобрело 125 автобусов МАЗ. С их помощью было отремонтировано 300 км дорожного покрытия. Олег Мельниченко заявил о планах продолжать закупки техники для организаций, работающих в ДНР.

В регионе также идет модернизация общественного транспорта. В этом году планируется приобрести через лизинг 60 новых автобусов МАЗ. Губернатор подчеркнул, что обновление сельскохозяйственной техники продолжается: в текущем году намерены закупить 45 единиц новой техники. Совокупный внешнеторговый оборот между Пензенской областью и Белоруссией за прошлый год вырос почти на треть.

Никита Маркелов