Александр Сиваков возглавил Ахтубинск

В городе Ахтубинске избрали нового руководителя — им стал Александр Сиваков. Решение принято на заседании городского Совета 3 апреля.

Конкурсная комиссия отобрала двух кандидатов: Александра Сивакова, заместителя главы администрации по имущественным отношениям и землепользованию, который временно исполнял обязанности главы с января, и Михаила Барсукова, начальника сектора по взаимодействию с органами государственной власти. Оба успешно прошли отбор.

На заседании горсовета кандидаты представили свои программы развития города. Депутаты путём голосования выбрали Александра Сивакова, чья кандидатура была поддержана губернатором Астраханской области. С сегодняшнего дня он приступил к обязанностям главы муниципального образования «Город Ахтубинск».

Предыдущий глава Дмитрий Шубин был осужден за злоупотребление должностными полномочиями и получил три года колонии. В феврале городской Совет Ахтубинска прекратил его полномочия и объявил конкурс на замещение должности нового главы.

Никита Маркелов