Пензенский чиновник и его жена вернут государству 460 тыс. по решению суда

В Пензенской области суд по иску прокуратуры обязал бывшего главу администрации Мокшана и его супругу вернуть государству свыше 460 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что с 2020 по 2022 год на счета бывшего муниципального служащего и его жены поступили средства, которые превышают их доход за предшествующие периоды. Экс-глава администрации Мокшана не смог подтвердить законность в общей сложности свыше 460 тыс. руб.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура Мокшанского района попросила суд взыскать указанную сумму в доход государства. Суд удовлетворил требование. Надзорное ведомство контролирует исполнение судебного решения.

Также отмечается, что в минувшем году бывший глава администрации Мокшана подал заявление об увольнении по собственному желанию. При этом суд по требованию прокуратуры изменил формулировку увольнения на «в связи с утратой доверия».

Павел Фролов