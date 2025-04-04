Астраханская область попала в список срывающих сроки строительства школ регионов

Астраханская область оказалась в числе регионов, которые не смогли выполнить установленные планы по вводу в эксплуатацию образовательных объектов в 2024 году. В соответствующем перечне, министерства просвещения России также фигурируют Новосибирская, Кировская, Челябинская области и Хабаровский край.

В связи с этим министр Сергей Кравцов предложил сформировать специализированную рабочую подгруппу для решения проблемных вопросов в этих регионах. Основная задача нового подразделения — ускорить процесс завершения строительства долгостроев, обеспечивая тем самым доступ детей к качественному образованию.

Министр также прокомментировал положительные достижения в строительстве образовательных учреждений, отметив, что лидерами в этом направлении в текущем году стали Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Чеченская Республика, а также Саратовская и Нижегородская области, Краснодарский и Пермский края и республика Дагестан. В этих регионах успешно реализуются проекты по строительству школ, что способствует улучшению образовательной инфраструктуры и доступности учебных заведений для населения.

Никита Маркелов