В Пензенской области восемь маршрутов переводят на госконтракт

В Пензенской области власти решились на транспортную реформу — 8 маршрутов перевели на госконтракт. Это касается пригородных и междугородних рейсов.

В Минстрое региона перечислили направления, на которых тарифы на перевозку пассажиров будет устанавливать государство. Это касается транспортного сообщения между Пензой и закрытым городом Заречным — № 101 (г. Заречный (МК "Лером") — г. Пенза (Пенза-I)) и 103 (г. Заречный (МК "Лером") — ГПЗ 24 — г. Пенза (Пенза-I)).

Еще 6 маршрутов связывают областной центр с селами и рабочими поселками на разных направлениях: № 159 «г. Пенза — с. Лопуховка», № 430 «г. Пенза — с. Саловка», № 431 «г. Пенза — ж/д станция Леонидовка», № 529 «г. Пенза — р.п. Лунино — р.п. Исса», № 530 «г. Пенза — р.п. Исса», № 603 «г. Пенза — р.п. Малая Сердоба».

В министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области отметили, что изменения позволят обеспечить бесперебойную работу социально значимых маршрутов, от обслуживания которых ранее отказались перевозчики, ссылаясь на нерентабельность своей работы.

Жители области неоднократно жаловались на то, что добраться до Пензы зачастую было непросто — водители автобусов или ждали, когда салон заполнится, или не выходили на рейс. В министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона сообщили, что теперь стабильно и ежедневно начал обслуживаться маршрут № 530 «Пенза — Исса», перевозки по которому раньше также были приостановлены из-за убыточности.

Представители министерства проинформировали, что с 1 апреля возобновил работу маршрут № 603 «Пенза — Малая Сердоба», причем количество ежедневно выполняемых рейсов выросло с одного до двух.

Сергей Федотов