В Саратове выявили нарушения при выполнении работ на трамвайном маршруте № 8

Прокуратура Заводского района Саратова выявила нарушения со стороны ООО «Саратовгорэлектротранс» при выполнении работ на трамвайном маршруте № 8. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Речь идет о нарушениях в части организации пешеходных переходов через линии трамвайных путей на время реконструкции. Также прокуратура указала на факты несвоевременной поставки строительных материалов. В связи с этим надзорный орган внес представление руководителю ООО «Саратовгорэлектротранс».

По данным прокуратуры, работы по укладке рельсового полотна полностью завершены. Сейчас специалисты проводят обкатку путей, на заключительном этапе находится прокладка и монтаж кабеля тяговых станций. Подрядчику предстоит установить на территории района 12 остановочных павильонов до 24 апреля текущего года.

Павел Фролов