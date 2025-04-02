Суд оштрафовал саратовскую чиновницу на 350 тыс. за мошенничество

Суд признал виновной бывшую сотрудницу комитета по реализации инвестпроектов в строительстве Саратовской области по уголовному делу о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Фигурантку оштрафовали на 350 тыс. руб. Сбором доказательств вины занимался следственный отдел по Кировскому району Саратова.

Как выяснилось, с 2021 по 2022 год фигурантка похитила премиальные выплаты сотрудника комитета в размере свыше 210 тыс. руб. и распорядилась деньгами по своему усмотрению. В рамках следственных мероприятий она в полном объеме возместила ущерб.

Павел Фролов