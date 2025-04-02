Глава Саратова потребовал эффективно использовать участки после сноса домов

Глава Саратова Михаил Исаев в ходе сегодняшнего утреннего совещания потребовал от профильных заместителей и глав районных администраций оперативно вести снос домов, освобожденных от прав третьих лиц. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Господин Исаев поручил финансовому блоку и районным администрациям внимательно изучить объем финансирования таких мероприятий. Он поставил задачу задействовать освободившиеся после сноса площадки для размещения элементов благоустройства и инфраструктуры.

Михаил Исаев указал заместителям по благоустройству районных администраций на необходимость оперативного наведения порядка в скверах и парковых зонах. Речь идет, в частности, о покраске малых архитектурных форм. «На общественных пространствах не должно быть поврежденных элементов»,— подчеркнул глава Саратова.

Павел Фролов