В Ровенском районе Саратовской области появился новый прокурор

Прокурором Ровенского района Саратовской области стал младший советник юстиции Юрий Чурзин. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Соответствующий приказ Генпрокурор РФ Игорь Краснов подписал накануне, 1 апреля. В пресс-службе прокуратуры Саратовской области подчеркнули, что Юрий Чурзин — юридически грамотный, инициативный и добросовестный работник.

Новый прокурор Ровенского района имеет высшее юридическое образование. К работе в органах прокуратуры Саратовской области он приступил в октябре 2012 года. Юрий Чурзин занимал пост помощника прокурора Краснопартизанского района, с апреля 2020 года замещал должность зампрокурора Турковского района.

Павел Фролов