В Саратове откроют высшее военное училище имени погибшего генерала Кириллова

В Саратове откроют высшее военное инженерное училище радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Оно получит имя погибшего в результате теракта в Москве 17 декабря минувшего года генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Информация об этом появилась на сайте российского правительства сегодня, в четверг. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Учебное заведение станет историческим преемником Саратовского высшего военного инженерного училища химзащиты, расформированного в 2009 году. Оно позволит нарастить выпуск высококвалифицированных военных специалистов в области радиационной, химической и биологической защиты с учетом СВО. Сотрудники училища, в частности, будут задействованы в научно-исследовательской деятельности в интересах обороны.

В указанном учебном заведении будут учиться 600 курсантов. По истечении пяти лет обучения они получат воинское звание лейтенанта и квалификацию «инженер» с выдачей диплома гособразца.

Напомним, предложение воссоздать Саратовское высшее военное инженерное училище химзащиты поступило от спикера Госдумы Вячеслава Володина. 22 августа минувшего года политик вместе с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным посетил территорию бывшего военного института в Кировском районе. Последние 16 лет там располагается Спасо-Преображенский мужской монастырь.

Павел Фролов