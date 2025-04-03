Саратовским межрайонным природоохранным прокурором стал Михаил Лихачев

Должность Саратовского межрайонного природоохранного прокурора занял старший советник юстиции Михаил Лихачев. Об этом сообщает пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Приказ о назначении подписал 1 апреля Генпрокурор РФ Игорь Краснов. Михаил Лихачев в 2006 году окончил Саратовскую государственную академию права. Годом позже он приступил к работе в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Михаил Лихачев был помощником, старшим помощником Самарского межрайонного природоохранного прокурора, а также помощником, старшим помощником, заместителем Саратовского межрайонного природоохранного прокурора. В период с 2015 по 2025 годы он занимал должности Ивановского, Осташковского, Дербентского межрайонного природоохранного прокурора.

Павел Фролов