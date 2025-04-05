В Саратовской области хотят содержать дороги за 141 миллион рублей

В Саратовской области на содержание трех дорог готовы выделить около 141 млн руб. Соответствующие тендеры объявило упрдор «Нижне-Волжское» Росавтодора.

Осуществлять надзор предстоит на четырех участках: с нулевого км по 203,5 км дороги Р-208 Тамбов — Пенза — Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Республикой Казахстан (18,5 млн руб.), с 58 км по 196,5 км дороги М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (15 млн руб.). Также потребуется содержать трассу Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград. Там нужно следить за состоянием северного подхода к аэропорту «Гагарин». Надзор за южным подходом к аэропортовому комплексу по дороге Р-208 (78,2 млн руб.). Содержание необходимо также на участке с нулевого км по 29,5 км трассы Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград на подъезде к Балаковской АЭС (29 млн руб.).

Контракты планируют заключить до 23 июля 2027 года. Заявки на участие в аукционах принимают до 21 апреля текущего года.

Нина Шевченко