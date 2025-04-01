Саратовский губернатор раскритиковал министра из-за состояния дорог

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подверг критике и.о. министра дорог Сергея Никитина. Причиной стало некачественное содержание дорог в регионе, сообщает Телеграм-канал «Пул Z 64».

Господин Бусаргин подчеркнул, что в прошлую субботу лично осмотрел на транспорте состояние ключевых магистралей в Саратове. По словам губернатора, ремонтных работ он не наблюдал ни на одном из участков, хотя руководитель профильного ведомства ранее докладывал об их начале.

Роман Бусаргин указал на незначительный ремонт дорог в Энгельсе и Балакове. Губернатор потребовал от глав муниципалитетов более активными темпами восстанавливать проезжую часть после зимы.

Павел Фролов