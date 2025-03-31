Волгоградский производитель «Сады Придонья» зафиксировал рост прибыли на 8,9%

Производитель соков из Волгоградской области АО «Сады Придонья» зафиксировал чистую прибыль в размере 2,4 млрд руб. по РСБУ в 2024 году, что на 8,9% больше показателя 2023 года (2,2 млрд руб., по данным Rusprofile). Выручка компании выросла на 30,6%, достигнув 37,8 млрд руб. (29 млрд руб. в 2023 году), передает «Интерфакс».

Основной доход «Сады Придонья» приносит производство и продажа соковой продукции, детского питания и диетических продуктов. В 2024 году урожай плодово-ягодной продукции в Волгоградской области сократился на 1,9%, до 100,7 тыс. тонн из-за заморозков. Группа «Сады Придонья», площадь насаждений которой превышает 3,7 тыс. га, занимает более 75% общеобластного товарного производства плодов.

Кредиторская задолженность компании увеличилась с 5,1 млрд руб. на конец 2023 года до 7,1 млрд руб. к концу 2024 года. Дебиторская задолженность выросла с 6,8 млрд до 8,4 млрд руб. Нераспределенная прибыль на конец 2024 года составила 12,6 млрд руб.

АО «Сады Придонья» планирует расширить площади яблоневых (на 25% до 10 тыс. га) и вишневых (на 20% до 600 га) садов в среднесрочной перспективе. Компания также намерена построить новый завод по переработке яблок мощностью 1 тыс. тонн в сутки и организовать работу дополнительного цеха аналогичной мощности, а также возвести два склада объемом по 10 тыс. тонн каждый.

«Сады Придонья» работают с 1998 года. Компания зарегистрирована в поселке Сады Придонья Городищенского района, там же находятся перерабатывающие мощности и основное сельскохозяйственное подразделение. АО специализируется на выращивании фруктов и овощей в Волгоградской, Саратовской и Пензенской областях. Учредителем предприятия является Андрей Самохин, ему принадлежит 100% уставного капитала (63,6 млн руб.), указано на Rusprofile.

Нина Шевченко