В Пензе отремонтируют здание поликлиники на Володарского за 88,5 млн рублей

В Пензе ожидается проведение капремонта корпуса № 3 ГБУЗ «Городская поликлиника», расположенного на ул. Володарского, 34. Результаты аукциона появились на портале госзакупок.

В рамках первого этапа подрядчику предстоит выполнить работы с даты заключения контракта по 5 декабря текущего года. В случае со вторым этапом речь идет о периоде с 1 января по 5 декабря будущего года.

Стартовая цена контракта составляла 90 млн руб. Торги выиграла организация, предложившая провести капремонт за 88,5 млн руб.

Подрядчику среди прочего предстоит обновить окна, двери, потолки, стены, полы, кровлю, фасад, эвакуационную лестницу, систему вентиляции, сети водоотведения, отопления. Также он благоустроит территорию у поликлиники.

Павел Фролов