Главе СКР доложат, почему не реставрируют волгоградский мемориальный комплекс

Руководитель волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит о результатах процессуальной проверки по обращению о ненадлежащем содержании мемориального комплекса в п. Нижние Баррикады и принятом по итогам решении. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает инфоцентр.

Ранее о ненадлежащем обслуживании и содержании мемориального комплекса «Памятный знак на месте ожесточенных боев 138-й стрелковой дивизии полковника Людникова И.И. "Остров Людникова "» рассказала жительница Волгоградской области. С ее слов, объект культурного наследия регионального значения разрушается долгое время.

Также гражданка подчеркнула, что территория комплекса не благоустроена. Местные жители обращались к уполномоченным органам, но в части реставрации мемориала наблюдается бездействие.

Павел Фролов