Прибыль астраханского аэропорта в 2024 году выросла почти на 40%

Международный аэропорт «Астрахань» им. Кустодиева, входящий в холдинг «Новапорт», сообщил о значительном росте финансовых показателей за 2024 год. Чистая прибыль компании увеличилась на 37,6% и составила 491,4 млн руб. по сравнению с предыдущим годом, согласно отчетности.

Выручка аэропорта выросла на 19,8%, достигнув почти 1,2 млрд руб. Себестоимость также увеличилась, но лишь на 11,2% до 449,2 млн руб. Кредиторская задолженность сократилась с 145,8 млн руб. до 122,2 млн руб., а дебиторская — с 36,6 млн руб. до 33,8 млн руб.

В 2024 году пассажиропоток аэропорта увеличился на 9%, достигнув 841 тыс. 59 человек.

Никита Маркелов