На содержание дорог в Пензенской области готовы потратить 1,2 млрд рублей

Упрдор «Большая Волга» Росавтодора объявила тендеры на содержание четырех участков трех трасс. Общая максимальная цена конкурсов составляет более 1,2 млрд руб.

Согласно порталу «ЕИС Закупки», подрядчикам предстоит следить двумя участками на трассе Р-208 Тамбов-Пенза с 265 км по 278 км (80,5 млн руб.) и с 124 км по 265 км (349 млн руб.). Также надзор требуется за дорогами Р-158 Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов с 321 км по 516 км (514,8 млн руб.) и Р-207 Пенза-Балашов-Михайловка-автодорога Р-260 с нулевого км по 151 км (277,2 млн руб.).

По данным сайта, заказчик планирует заключить контракты до конца июля 2027 года. Заявки на участие закупках принимаются до 23 апреля текущего года.

Нина Шевченко