Застройщик ухватился за достоинство

Возглавляемый депутатом заксобрания Иваном Николаевым муниципальный «Пензгорстройзаказчик» в третий раз обратился в Арбитражный суд Пензенской области с требованием удалить и опровергнуть материалы, размещенные на сайте «МедиаПенза», которые якобы порочат его деловую репутацию. В этих публикациях описан процесс расселения аварийных домов на улице Измайлова, по данным их авторов, городская администрация и руководство «Пензгорстройзаказчика» ввели жильцов в заблуждение насчет условий расселения. Юристы сомневаются в успешном для истца исходе дела.

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Фото: Наш.Дом.РФ Темой ряда спорных публикаций стало финансирование строительства ЖК «Династия» на Измайлова

Фото: Наш.Дом.РФ

Муниципальный застройщик АО «Пензгорстройзаказчик» (ПГСЗ) подало в Арбитражный суд (АС) Пензенской области третий иск к ООО «МедиаПенза». Истец требует удалить и опровергнуть еще две публикации, якобы порочащие честь, достоинство и деловую репутацию муниципального застройщика. Среди ответчиков по двум из трех исков фигурирует депутат Пензенской гордумы Елена Падалкина (КПРФ), чью деятельность освещает сайт «Медиа-Пенза». Ранее политика на одну сессию лишили слова из-за обращения анонимной горожанки.

ПГСЗ реорганизовано из МУПа в 2019 году. Единственным акционером выступает городская администрация. Штат насчитывает 23 сотрудника, с конца 2021 года возглавляет организацию депутат Заксобрания Пензенской области Иван Николаев («Единая Россия»). «Пензгорстройзаказчик» являлся поставщиком в 18 государственных и муниципальных контрактах, общая сумма освоенных средств — 1,77 млрд руб. Общество выступало заказчиком 312 раз, сумма договоров — 2,3 млрд руб. Сейчас в судах рассматривают пять исков к компании с совокупным размером требований 27 млн руб.; в семи спорах муниципальный застройщик требует с контрагентов 80 млн.

Истец утверждает, что на новостном сайте «Медиа-Пенза» «опубликованы несоответствующие действительности, умаляющие деловую репутацию истца и третьего лица (депутата Ивана Николаева — „Ъ“) сведения». Речь идет о статьях «Федеральный телеканал показал сюжет о проблеме расселения жителей улицы Измайлова» от 5 марта 2025 года и «Стало известно, что именно генеральный директор АО „Пензгорстройзаказчик“ Иван Николаев обещал жителям улицы Измайлова» (6 марта). ПГСЗ в своих обвинениях ссылается на выводы экспертизы «Пензенский независимый центр судебных экспертиз и исследований» от 18 марта.

Одна статья, претензии к которой предъявил в третьем иске ПГСЗ, описывает сюжет телеканала «НТВ» «Из центра на окраину. В Пензе жильцы расселяемых домов чувствуют себя обманутыми».

В другом тексте речь идет о собрании местных жителей с представителями администрации, прошедшем 11 марта 2022 года. По утверждению «Медиа-Пенза», представители мэрии городской администрации на этой встрече обещали, что 282 собственника смогут получить квартиры на прежнем месте в новом доме.

Далее в публикации была приведена расшифровка записи произошедшего через год разговора Ивана Николаева с местными жителями. Гендиректор ПГСЗ также обещает горожанам возможность получить аналогичные по площади квартиры в новом доме возле старого. «Оценку проводит независимая организация, нанятая Минградом. И вы за свои квадратные метры либо получаете денежную компенсацию, и дальше мы вам не нужны, вы сами пользуетесь деньгами, либо заходите с нами в договорные отношения, и мы вам предоставляем (квартиры) у нас. На сегодняшний день мы можем предоставить то жилье, которое сейчас строим»,— эту цитату истец не оспаривает.

Жителям Измайлова в прошлом году при переселении выплатили 75 тыс. руб. за 1 кв. м при средней стоимости пензенского «квадрата» 109 тыс. руб., утверждает «Медиа-Пенза». Другие варианты, упомянутые в одной из спорных публикаций: приобретение квартиры в новом доме или на вторичном рынке жилья в другом районе, а также покупка в доме, который построят рядом с расселяемыми к концу 2026 года — все это с доплатой от 1 млн руб. при расселении в июне 2025 года.

«На момент согласования жителями улицы Измайлова за комплексное развитие территорий (КРТ — «Ъ») в марте 2022 года ни АО „Пензгорстройзаказчик“, ни руководитель общества Николаев И. М. не имели к данному опросу никакого отношения. ПГСЗ стало стороной договора о КРТ в декабре 2022 года после проведения конкурсных процедур»,— объясняет автор иска. На портале «Госзакупки» и в других открытых источниках найти соответствующий контракт «Ъ» не удалось.

ООО «МедиаПенза» зарегистрировано в августе 2024 года. Руководителем и владельцем является Сергей Падалкин. Код ОКВЭД: деятельность информагентств. Одноименный сайт представляет из себя информационный портал, где публикуются местные новости, а также освещается работа депутата Елены Падалкиной.

Среди прочих фактов, перечисленных в иске ПГСЗ к «Медиа-Пенза», — отсутствие регистрации у последней организации в качестве СМИ.

«Ъ» связался с Иваном Николаевым, чтобы уточнить, планирует ли его организация подать схожий иск к телеканалу НТВ. Гендиректор ПГСЗ заверил, что не осведомлен о соответствующих планах профильных специалистов, и рекомендовал обращаться за комментарием в юридический отдел. Там к моменту выхода публикации комментарий предоставить не успели.

Ранее «Ъ» писал о двух первых исках ПГСЗ к ООО «МедиаПенза», директору организации Сергею Падалкину, депутату Елене Падалкиной и матери пропавшего на СВО бойца Галине Федотовой — жительнице расселенного дома на Измайлова. Застройщик требует удалить и опровергнуть четыре публикации. В одной из них размещен договор с ПАО «Сбербанк», согласно которому ПГСЗ отдает «Сбербанку» в залог 100% акций стоимостью менее полумиллиона и получает кредитную линию 1,3 млрд на строительство ЖК «Династия» на улице Измайлова в микрорайоне Маяк — на месте расселяемых в рамках региональной программы комплексного развития территорий.

«ПГСЗ потребуется доказать: факт распространения сведений порочащего характера, несоответствие опубликованной информации действительности. Отсутствие любого элемента приведет к отказу в удовлетворении исков. На данный момент, на мой взгляд, иски содержат слабую доказательственную базу»,— полагает партнер консалтинга Legal principles Елена Ковалева.

Юрист обращает внимание на используемые ответчиком «слова-обереги»: «возможную», «мнение», «может быть». «Авторы страхуются от возможных претензий за счет подобных слов и речевых конструкций. Конечно, статьи нужно детально рассмотреть судебному лингвисту, чтобы определить, является ли написанное оценкой автора или утверждением»,— отметила собеседница. «Лицо, распространившее те или иные сведения, освобождается от ответственности, если докажет, что такие сведения в целом соответствуют действительности»,— добавила госпожа Ковалева.

«Задача суда — установление факта достоверности данных. Перспективы спора будут понятны после изучения доказательств сторон. Возможно, застройщик планирует найти более дешевые места для расселения. На будущее я бы рекомендовал жильцам обращать внимание не на обещания, а на документы»,— прокомментировал ситуацию для «Ъ» управляющий партнер юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко.

Дарья Васенина