Черногорец Младен Кашчелан стал главным тренером саратовского «Сокола»
Черногорец Младен Кашчелан, имеющий российское гражданство, назначен главным тренером саратовского футбольного клуба «Сокол». Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Подробности нового контракта не раскрываются. Кашчелан сменит Алексея Стукалова, с которым клуб расторг соглашение в понедельник.
В качестве игрока Младен Кашчелан выступал за такие клубы, как немецкий «Карлсруэ», польская «Ягеллония», болгарский «Лудогорец», тульский «Арсенал» и калининградская «Балтика». За сборную Черногории он провел 25 матчей. После завершения игровой карьеры Кашчелан работал в тренерском штабе «Нижнего Новгорода».
«Сокол» после 26 туров Первой лиги занимает предпоследнее, 17-е место и находится в зоне вылета из турнира.