В Волгограде выставили на продажу подержанный Fеrrаri за 25 млн рублей

В Волгограде продают подержанный элитный спорткар за 24,9 млн рублей без НДС. Речь идет о Ferrari Roma серого цвета.

Автор объявления указал, что автомобиль сошел с конвейера в 2021 году. Отмечается, что его пробег — 6,1 тыс. км, мощность двигателя — 620 л/с.

На странице сайта бесплатных объявлений сообщается, что заказывать иномарку придется в Южной Корее, покупатель получит спорткар через восемь недель. Продавец подчеркивает, что привезти автомобиль из-за границы на 10-30% дешевле, чем покупать в России.

Павел Фролов