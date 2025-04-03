В Саратове против главы «Позитива» возбудили дело об ущербе в 3,8 млн ресурснику

В Саратове следствие по материалам прокуратуры возбудило уголовное дело о причинении ресурсоснабжающей организации ущерба на сумму более 3,8 млн руб. (ч. 1 ст. 165 УК РФ) в отношении директора ООО «УК "Позитив "». Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки исполнения законодательства в сфере ЖКХ прокуратура Кировского района Саратова выяснила, что с 2023 по 2024 год ООО «УК "Позитив "» получило от собственников жилья и нанимателей помещений в многоквартирных домах свыше 3,8 млн руб. Речь идет об оплате за горячее водоснабжение и отопление.

При этом глава УК не передал эти деньги поставщику коммунальных услуг, а потратил на свои нужды. Прокуратура контролирует ход расследования по уголовному делу.

По данным Rusprofile, ООО «УК "Позитив "» зарегистрировано в Саратове в октябре 2020 года. Директором числится Денис Беляков.

Павел Фролов