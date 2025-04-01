«Интерремстрой» благоустроит сквер вдоль Чайковского в Волжском за 25 миллионов

ООО «Интерремстрой» займется благоустройством третьего участка парка Первостроителей вдоль ул. Чайковского (от ул. Циолковского до ул. Волгодонской) в Волжском Волгоградской области. Компания как единственный поставщик подпишет договор подряда стоимостью 24,9 млн руб. с МАУ «Современные городские технологии», указано на портале «ЕИС Закупки».

Согласно техническому заданию, для начала исполнителю требуется провести демонтажные работы. Далее необходимо установить наружные сети электроосвещения, провести коммуникации для водоснабжения фонтана «Чайка» и питьевого фонтанчика. Завершить благоустройство парка требуется до 30 сентября текущего года.

По данным Rusprofile, ООО «Интерремстрой» зарегистрировано в Волгограде в июле 2011 года. Руководит фирмой Ольга Марценюк. Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. 2024 год «Интерремстрой» завершил со 100-процентным снижением выручки (0 руб.) и 230-процентным снижением прибыли (-387 тыс. руб.). Для сравнения: выручка за 2023 год составила 44 млн руб., прибыль — 298 тыс. руб. Ранее заказчиками предприятия выступали ОСФР по Волгоградской области и ГБОУ СПО «Медицинский колледж №1, Волгоград».

Нина Шевченко