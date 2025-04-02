Арендаторы освоили стройплощадку

Арбитражный суд Астраханской области запретил сделки с участком на ул. Боевой, 64 в облцентре и тремя объектами на ней. Такая мера была принята 27 марта по требованию мэрии Астрахани, которая подала иск к ООО «СЗ „Нижневолжская строительная компания“» (НСК). Чиновники хотят, чтобы компания, которой принадлежит участок, прекратила предпринимательскую деятельность арендаторов, поскольку земля выделялась под многоэтажную жилую застройку. Сейчас по данному адресу располагаются заведения общепита, автомойка, фотостудия, филиал зоопарка «Баба Фрося» и другие коммерческие организации. Эксперты полагают, что для удовлетворения иска нет достаточных оснований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Регистрационные действия с участком и тремя объектами на ул. Боевой, 64 в Советском районе Астрахани запрещены. Такое решение 27 марта вынес Арбитражный суд региона по требованию мэрии. Иск администрация подала 26 марта к ООО «СЗ „Нижневолжская строительная компания“» (НСК) в связи с тем, что компания якобы не по назначению эксплуатирует участок. В акте суда указано, что земля предназначена под многоэтажную жилую застройку, но фирма использует ее в коммерческих целях — сдает в аренду предпринимателям.

По данным Rusprofile, ООО «СЗ „Нижневолжская строительная компания“» зарегистрировано в Астрахани в апреле 2004 года. Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. С марта 2006 года ООО руководит Александр Сагунов (ему принадлежит 100% уставного капитала — 80 млн руб.). По итогам 2023 года выручка компании возросла на 264% и составила 560 млн руб., а чистая прибыль увеличилась на 56% до 375 млн руб. Данные за 2024 год на сайте отсутствуют. Среди объектов, возведенных застройщиком, ЖК «Лазурный» на ул. Латышева/пер. Аршанский в Ленинском районе. Сейчас она строит еще два ЖК в том же районе, указано на «ДОМ.РФ».

На спорном участке площадью 14,5 тыс. кв. м располагаются филиал зоопарка «Баба Фрося», фотостудия Boke, детская столярная мастерская, торгово-ремонтная фирма «Регионстрой», квест-студия, салон красоты, автомойка, кафе Messto и пиццерия Pizzapro. Мэрия Астрахани потребовала в суде, чтобы указанные юрлица прекратили свою деятельность по ул. Боевой, 64. В случае удовлетворения иска мэрия просит взыскать с ответчика за каждый день неисполнения решения суда 35 тыс. руб. Судья Аделя Попова пока только запретила сделки со спорной недвижимостью. Разбирательство еще продолжается, следующее заседание состоится 20 мая.

По данным Росреестра, участок на ул. Боевой, 64 разрешено использовать не только под высотную застройку, но и под культурное развитие и магазины. Кадастровая стоимость земли — 61,3 млн руб. (4,24 тыс. руб. за кв. м). С владельцем участка — ООО «СК „Нижневолжская строительная компания“» связаться не удалось.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит отметил, что ранее, в январе 2025 года, аналогичное дело рассматривал Верховный Суд РФ. «Верховный суд отменил все вынесенные по делу судебные акты, которыми аналогичный иск был удовлетворен, и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. Причины две, и они, вероятно, будут и в комментируемом деле. Во-первых, суд не обсудил применение ст. 1065 ГК РФ, между тем она единственная, на основании которой иск может быть удовлетворен, если администрация докажет возможность причинения в будущем вреда городу Астрахани по причине деятельности, которую администрация просит суд запретить. Во-вторых, основанием для возбуждения гражданского дела и принятия по нему решения является наличие спора о праве, возложение абстрактной обязанности соблюдать закон и не допускать его нарушения к основаниям возбуждения гражданского дела и принятия решения об удовлетворении иска не относится. По этим причинам, на мой взгляд, перспективы иска крайне сомнительны»,— пояснил юрист в разговоре с «Ъ».

Нина Шевченко