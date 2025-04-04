Директора УК в Ртищево дисквалифицировали на полгода за нарушения в сфере ЖКХ

Директора ООО «Жилцентр» из Ртищево Саратовской области дисквалифицировали на шесть месяцев за нарушения в сфере ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе проверки соблюдения законодательства в сфере ЖКХ при содержании общего имущества и кровель жилых домов, которые находятся под управлением ООО «Жилцентр», Ртищевская межрайонная прокуратура выяснила, что управляющая компания проигнорировала выполнение обязательных работ по текущему ремонту кровли дома № 15 А на ул. Зои Космодемьянской. Надзорное ведомство указало и на ненадлежащее содержание ООО «Жилцентр» общего имущества дома № 12 на ул. 60 Лет Октября.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура возбудила в отношении директора УК дело о ведении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ), его дисквалифицировали на полгода. По данным Rusprofile, директором ООО «Жилцентр», зарегистрированного в Ртищево в ноябре 2024 года, числится Егор Горбатенко.

Павел Фролов