В Саратове имущество ЗАИТ выставлено на торги за 1 млрд рублей

Имущественный комплекс ООО «Завод автономных источников тока» (ЗАИТ), который с октября 2023 года находится в процессе банкротства, выставлен на торги с начальной ценой 1,14 млрд руб. Информация об этом размещена на портале Федресурс.

Лот включает здания и сооружения за 465,4 млн руб., земельные участки за 450,5 млн руб., движимое имущество за 89,2 млн руб. и нематериальные активы за 135,5 млн руб. Первые торги назначены на 20 мая, заявки принимаются до 7 мая. Если покупатель не найдется, будет проведен повторный аукцион 7 августа с ценой 1,026 млрд руб. Впоследствии, если имущественный комплекс так и не обретет нового владельца, его выставят на публичное предложение с поэтапным снижением цены с 8 сентября по 8 октября, начиная с 1,026 млрд руб. до 154 млн руб.

ООО «ЗАИТ» было основано в 1933 году как Саратовский завод щелочных аккумуляторов. Предприятие производило системы автономного энергообеспечения, аккумуляторы и батареи различного назначения. В сентябре 2022 года Минпромторг РФ включил ЗАИТ в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса. До банкротства ООО «ЗАИТ» на паритетных началах принадлежало «ТМХ-Энергетические решения» и Валентине Бондаревой (владела с апреля 2017-го по июль 2024 годов). После признания банкротом контроль перешел к кредиторам — АО «Уралэлектромедь» (450 млн руб., 53,4% голосов) и ООО «Трансэнергопром» (260,78 млн руб., 31% голосов). Завод был признан банкротом осенью 2023 года из-за долгов перед ФНС (свыше 270 млн руб.), но продолжал работать до января текущего года.

Основными кредиторами выступали структуры, аффилированные с «Трансмашхолдингом» (ТМХ), которые скупили долги завода в 2023-м и в сентябре того же года проголосовали за банкротство. Ранее «Ъ» писал, что депутат Госдумы Ольга Алимова (КПРФ) подозревала преднамеренное банкротство с целью перехвата активов: ТМХ, владея 50% завода, мог использовать подконтрольные компании для давления. Несмотря на предложение владелицы ЗАИТ Валентины Бондаревой погасить долги через ООО «Экотех», кредиторы настаивали на процедурах, ведущих к ликвидации. В руководстве завода утверждали, что банкротство — шаг к финансовому оздоровлению. В январе текущего года кредиторы решили прекратить деятельность и реализовать имущество.

Нина Шевченко