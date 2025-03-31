«ИрАэро» открывает рейсы из Саратова в Турцию с середины апреля

Авиакомпания «ИрАэро» объявила о начале продажи билетов на регулярные рейсы из Саратова в Анталью с 19 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Гагарин». Вылеты будут осуществляться на воздушных судах Superjet 100.

Рейс из Саратова запланирован на 16:00, прибытие в Анталью ожидается в 19:10. Обратный рейс вылетает из Антальи в 9:45 и приземляется в аэропорту «Гагарин» в 14:40.

Ранее турецкая авиакомпания Southwind объявила о запуске чартерных рейсов из Саратова в Анталью. Они стартуют 26 апреля.

Нина Шевченко