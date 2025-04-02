Волжский абарзивный завод в пять раз сократил выплаты по дивидендам за 2024 год

ОАО «Волжский абразивный завод» (ВАЗ) объявило о выплате дивидендов в размере 138 руб. на акцию за 2024 год, что составит 99,4 млн руб. или 21,1% чистой прибыли. Совет директоров рекомендовал направить оставшиеся 371,3 млн руб. на нужды компании.

В прошлом году ВАЗ выплатил дивиденды в размере 500,84 млн руб., что означает значительное снижение дивидендов за текущий год. Выплаты на обыкновенные акции уменьшатся почти в шесть раз, а на привилегированные — вдвое.

Годовое собрание акционеров запланировано на 6 мая. Лица, имеющие право на участие, должны быть определены к 11 апреля, а дивиденды будут выплачены 20 мая. На 31 декабря 2024 года Cumi International Limited, входящая в Murugappa Group, владела 93,07% уставного капитала ВАЗа.

Ранее компания сообщила о попадании в санкционный список Минфина США, что вынудило ее корректировать производственные планы и сократить персонал на 14%.

Никита Маркелов