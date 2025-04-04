Под Волгоградом уничтожили фугасно-осколочную авиабомбу времен ВОВ

В поселке Малый Рогачик Волгоградской области уничтожили боеприпасы. Речь идет, в частности, о немецкой фугасно-осколочной авиабомбе SD-70 времен Великой Отечественной войны, передает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Авиабомбу нашли во время земляных работ. На место выехали сотрудники Донского спасательного центра МЧС России.

По прибытии в поселок Малый Рогачик специалисты обследовали территорию и обнаружили там еще артиллерийский снаряд, минометную мину и два артиллерийских взрывателя. Все это они уничтожили на полигоне с соблюдением всех мер безопасности.

Павел Фролов