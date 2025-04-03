ГОК в Ртищевском районе за 2 млрд рублей построит убыточное АО «Кварцит — 2000»

В Ртищевском районе Саратовской области началось строительство горно-обогатительного производства. Новое предприятие будет выпускать высококачественный кварцевый песок для нефтегазовой, стекольной и литейной промышленности. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации развития Саратовской области.

Объект должен стать первым в России, специализирующимся на добыче песка для гидроразрыва пласта (ГРП) двух фракций — 16/30 и 20/40.

Реализация проекта проходит в три этапа с общим объемом инвестиций в 2 млрд руб. В планах модернизация существующей линии обогащения, строительство узла сушки, рассева и фасовки для выпуска песка ГРП, а также создание полного цикла переработки на обогатительной фабрике.

Директор Корпорации развития Александр Храпугин отметил, что устранение административных препятствий является ключевым направлением деятельности региональной команды. В рамках проекта планируется создать 40 новых рабочих мест.

АО «Кварцит — 2000» зарегистрировано в Саратове в 2000 году. Основной вид деятельности — добыча песка и глины. С 2016 года о существенной прибыли компания отчиталась лишь по итогам 2021 года — 16 млн руб. при выручке в 40 млн. В 2024 году оборот предприятия составил 63 млн руб., а убыток — 11 млн. Rusprofile оценивает стоимость АО «Кварцит — 2000» в минус 87 млн руб. С июня 2024 года компанией руководит Алексей Костин.

Никита Маркелов