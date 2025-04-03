Астраханский губернатор Игорь Бабушкин возглавил ветеранскую комиссию Госсовета

Президент России Владимир Путин назначил Игоря Бабушукина председателем комиссии Государственного совета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий—участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Комиссия была создана 10 марта и является единственной структурой Госсовета, положение о которой утверждено указом президента.

Основная задача комиссии — координировать работу федеральных и региональных органов власти, фонда «Защитники Отечества» и других организаций для адаптации ветеранов к мирной жизни. Она будет разрабатывать меры социальной поддержки, совершенствовать медицинскую помощь, отслеживать результаты реализации этих мер и содействовать распространению положительного опыта.

«Новая комиссия имеет комплексный характер и должна предложить решения по реабилитации, абилитации, ресоциализации и трудоустройству ветеранов, их физическому восстановлению, вовлечению в спорт и возвращению к полноценной жизни»,— сообщили «Ъ» в Госсовете.

В состав комиссии вошли руководители регионов, заместители министров правительства РФ, представители Общественной палаты, «Народного фронта», Агентства стратегических инициатив и участники программы «Время героев». На первом заседании 3 апреля помощник президента Алексей Дюмин обозначит задачи комиссии. Одним из первых вопросов станет разработка базового стандарта региональных мер социальной поддержки для ветеранов СВО и их семей, а также обсуждение региональных практик поддержки.

Никита Маркелов