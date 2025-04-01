За остановки в Саратовской области бизнесменам предлагают 12 миллионов рублей

Объявлен аукцион на установку остановок и дорожных знаков в трех районах Саратовской области. Закупку объявила региональная дирекция транспорта и дорожного хозяйства.

За работы ведомство готово отдать 12 млн 150 тыс. руб. За 2025-2027 годы нужно поставить остановочные павильоны в Дергачевском, Озинском и Перелюбском районах, а также знаки «Пешеходный переход» и «Место остановки автобуса». Сколько именно нужно остановок и знаков — не сообщается. Однако в документации указано, что в Перелюбском районе 17 дорог регионального или межмуниципального значения, в Дергачевском — 11, в Озинском — 15.

Победителя аукциона выберут 22 апреля. Автопавильоны, которые он поставит, должны быть закрыты с трех сторон, иметь крышу и изготавливаться из стального оцинкованного листа. Конструкция должна держаться при ветреной погоде и снеге. Дорожные знаки будут световозвращающие.

Ольга Симонова