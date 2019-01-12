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Главные анонсы 9 августа
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08/08
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08/08
На Украине задержали подозреваемого в подготовке диверсии россиянина
08/08
Предупреждение МЧС прервало вещание федеральных каналов более чем на 30 минут
08/08
США и Турция создадут центр для контроля зоны безопасности в Сирии
08/08
Госдуме предложили закрепить доход учителей и врачей не ниже двойного прожиточного минимума
08/08
ФАС завела дело против Минпросвещения из-за нового перечня учебников
08/08
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08/08
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08/08
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08/08
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08/08
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08/08
В Якутии из-за пожаров стало не видно солнце
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МЧС распространило штормовое предупреждение в Москве
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Тема
(обновлено: 04.04.2019)
Йемен и его отношения с миром
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Вашингтон решил надавить на арабскую коалицию
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Войну в Йемене подбивают вернуться
Еще один ближневосточный конфликт переходит в горячую фазу
7
Йемен попросил у России зерно
и призвал ее оказать давление на Иран
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Йеменская война добралась до экс-президента
Шиитские повстанцы убили бывшего лидера страны
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Саудовская Аравия пошла на прорыв блокады
В Йемене разворачивается крупнейшая гуманитарная катастрофа на планете
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Американцам будет труднее проводить наземные спецоперации на территории страны
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На фоне Сирии не менее ожесточенный конфликт в Йемене остается незамеченным в России
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Экономика
Бизнес
Финансы
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Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия