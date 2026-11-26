В третьем квартале 2026 года российский рынок пережил несколько крупных обвалов: в середине июля индекс Мосбиржи опускался даже ниже 2000 пунктов, обновляя многолетние минимумы. Стоимость нефти Brent, по данным Investing.com, колебалась в широком диапазоне $70–106 за баррель. Кроме того, сама Мосбиржа активно развивает это срочное направление, расширяя линейку активов, отмечает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин. Так, в третьем квартале площадка запустила фьючерсы на глобальные активы, включая акции крупных американских компаний. По словам начальника отдела инвестиционного консультирования ИК «Велес Капитал» Дмитрия Сергеева, росту торговой активности на этом рынке способствует и поэтапное расширение времени торгов. С 14 июля 2026 года Московская биржа увеличила время торгов на срочном рынке на два часа.