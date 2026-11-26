Доход первой срочности
Прибыль Московской биржи в третьем квартале выросла на 20%
По итогам третьего квартала 2026 года Московской бирже удалось увеличить чистую прибыль на 20% год к году, до 20,8 млрд руб. Основные комиссионные доходы приносят денежный и срочный рынки, что объясняется рыночной волатильностью и высокой процентной ставкой ЦБ. На долговом рынке заметно значительное охлаждение, чему поспособствовали снижение активности инвесторов и громкие дефолты. Впрочем, эта секция снова станет востребованной, если ЦБ перейдет к снижению ключевой ставки.
В четверг, 26 ноября, Московская биржа опубликовала отчетность по международным стандартам за девять месяцев. Согласно ей, прибыль биржи по итогам третьего квартала 2026 года выросла до 20,8 млрд руб. Это на 20% больше, чем годом ранее, и на 32% больше, чем во втором квартале 2026 года. Скорректированная чистая прибыль увеличилась год к году на 14,8%, до 18,9 млрд руб.
Более половины валовых операционных доходов площадки по-прежнему составляют комиссионные доходы, которые в третьем квартале выросли год к году на 20%, до 23,3 млрд руб. При этом суммарный объем комиссионных доходов на денежном и срочном рынках превысил 10 млрд руб. Оборот на денежном рынке увеличился год к году на 39%, до 493 трлн руб., а комиссионные в этой секции выросли год к году на 19%, до 5,8 млрд руб., и оказались сопоставимы с результатами в предыдущем квартале (см. “Ъ” от 27 августа). Обороты на срочном рынке выросли на 62% год к году, до 55 трлн руб., комиссионные доходы составили 4,6 млрд руб. Вместе с тем увеличились и совокупные операционные расходы: в третьем квартале они достигли 12,5 млрд руб., что на 10,3% больше, чем годом ранее.
«Инструменты этих рынков остаются весьма востребованными из-за сохраняющихся на высоком уровне процентных ставок и повышенной волатильности торгов на фондовом рынке»,— отмечает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.
В третьем квартале 2026 года российский рынок пережил несколько крупных обвалов: в середине июля индекс Мосбиржи опускался даже ниже 2000 пунктов, обновляя многолетние минимумы. Стоимость нефти Brent, по данным Investing.com, колебалась в широком диапазоне $70–106 за баррель. Кроме того, сама Мосбиржа активно развивает это срочное направление, расширяя линейку активов, отмечает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин. Так, в третьем квартале площадка запустила фьючерсы на глобальные активы, включая акции крупных американских компаний. По словам начальника отдела инвестиционного консультирования ИК «Велес Капитал» Дмитрия Сергеева, росту торговой активности на этом рынке способствует и поэтапное расширение времени торгов. С 14 июля 2026 года Московская биржа увеличила время торгов на срочном рынке на два часа.
20,8 миллиарда рублей
составила чистая прибыль Московской биржи в третьем квартале, согласно отчетности по МСФО.
Несмотря на то что ключевая ставка снизилась к сентябрю до 14%, она по-прежнему остается достаточно высокой, чтобы обеспечивать доходы на денежном рынке.
«На денежном рынке сделки репо и депозиты размещаются под процент, близкий к ключевой ставке, что делает доходность от этих инструментов сопоставимой со ставками по пятилетним облигациям, при этом инвестор не несет кредитного риска»,— поясняет начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.
В то же время рынок облигаций не демонстрирует такого же роста. Доход от комиссий на этом направлении увеличился лишь на 5%, до 2,1 млрд руб. Этому способствует как снижение активности инвесторов, так и уменьшение объема размещений. Из-за ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ в третьем квартале объем размещений рыночных облигаций составил менее 1,7 трлн руб., что стало худшим результатом с третьего квартала 2024 года (см. “Ъ” от 12 ноября). К тому же громкие дефолты в облигациях компаний второго эшелона, таких как «ЕвроТранс», «Самолет» и МГКЛ, охладили пыл инвесторов на долговом рынке, что привело к снижению торговой активности, указывает господин Сергеев.
По оценке экспертов, в дальнейшем структура доходов биржи будет напрямую зависеть от темпов снижения ключевой ставки ЦБ. Пока ставка будет высокой, консервативные инвесторы будут отдавать предпочтение инструментам денежного рынка и краткосрочным облигациям, указывает господин Бредихин. При снижении ставки инвесторы начнут перекладывать средства в более доходные инструменты — это приведет к росту комиссий на рынке ценных бумаг, что должно принести площадке больше комиссионных доходов за счет более высоких комиссий в секции фондового рынка, оценивает глава аналитического департамента «Цифра Брокер» Наталия Пырьева.
Газета «Коммерсантъ» №220от 27.11.2026, стр. 9