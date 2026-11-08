Две крылатые ракеты хуситов перехватили над Эр-Риядом

Саудовская Аравия поддерживает международно признанное правительство Йемена в конфликте с хуситами. «Ансар Аллах» активизировало удары по территории страны в сентябре и октябре. Из-за обстрелов несколько раз прекращал работу аэропорт имени короля Халида.