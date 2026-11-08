Две крылатые ракеты хуситов перехватили над Эр-Риядом
Проиранское движение «Ансар-Аллах» (хуситы) запустило две крылатые ракеты по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду. Военные отчитались о перехвате снарядов и заявили, что опасность миновала. Официально о повреждениях не сообщается, однако Agence France-Presse (AFP) и Reuters со ссылкой на очевидцев писали о взрывах в городе.
Собеседники AFP утверждают, что повреждения получил офис нефтегазовой компании Saudi Aramco в финансовом центре KAFD. Каких-либо подтверждений этой информации нет.
Саудовская Аравия поддерживает международно признанное правительство Йемена в конфликте с хуситами. «Ансар Аллах» активизировало удары по территории страны в сентябре и октябре. Из-за обстрелов несколько раз прекращал работу аэропорт имени короля Халида.