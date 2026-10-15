Хуситы заявили об уничтожении истребителя Typhoon над Йеменом
Представитель вооруженных сил движения «Ансар Аллах» (хуситов) Яхья Сари заявил, что противовоздушным силам хуситов удалось сбить над Йеменом саудовский истребитель Typhoon. В сообщении в соцсети X он уточнил, что самолет вылетел с авиабазы в городе Эт-Таифе.
«Истребитель был поражен ракетой класса «земля—воздух» в воздушном пространстве провинции Саада (северо-западный Йемен. — “Ъ”), попал в цель напрямую и теперь находится под угрозой крушения»,— добавил он.
Со стороны властей саудовской коалиции подтверждений или опровержений по этому поводу не поступало. По информации хуситов, авиация и ракетные войска Саудовской Аравии за сутки наносят до 100 и более ударов по районам Йемена. Атаки производятся в том числе с применением самолетов F-15 и Typhoon.