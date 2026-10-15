Хуситы заявили об уничтожении истребителя Typhoon над Йеменом

Представитель вооруженных сил движения «Ансар Аллах» (хуситов) Яхья Сари заявил, что противовоздушным силам хуситов удалось сбить над Йеменом саудовский истребитель Typhoon. В сообщении в соцсети X он уточнил, что самолет вылетел с авиабазы в городе Эт-Таифе.