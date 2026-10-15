Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №191

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
МирКонфликты

Хуситы заявили об уничтожении истребителя Typhoon над Йеменом

Представитель вооруженных сил движения «Ансар Аллах» (хуситов) Яхья Сари заявил, что противовоздушным силам хуситов удалось сбить над Йеменом саудовский истребитель Typhoon. В сообщении в соцсети X он уточнил, что самолет вылетел с авиабазы в городе Эт-Таифе.
«Истребитель был поражен ракетой класса «земля—воздух» в воздушном пространстве провинции Саада (северо-западный Йемен. — “Ъ”), попал в цель напрямую и теперь находится под угрозой крушения»,— добавил он.
Со стороны властей саудовской коалиции подтверждений или опровержений по этому поводу не поступало. По информации хуситов, авиация и ракетные войска Саудовской Аравии за сутки наносят до 100 и более ударов по районам Йемена. Атаки производятся в том числе с применением самолетов F-15 и Typhoon.
Новости Йемена
Саудовская Аравия
Ближневосточный конфликт
Ближний Восток

Авторы

  • Влад Никифоров
    Влад Никифоров
    собственный корреспондент